Aya Napa marinası faaliyete girdi
Güney Kıbrıs’ın turistik bölgesi Aya Napa’ya inşa edilen marina dünden itibaren deneme hizmetine başladı.
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Güney Kıbrıs’ın turistik bölgesi Aya Napa’ya inşa edilen marina dünden itibaren deneme hizmetine başladı.
Politis ve diğer gazeteler, Aya Napa bölgesinde hizmet verecek marinanın tamamlandığını ve dün dememe amaçlı hizmete girdiğini yazdılar.
Gazete, deneme süresince tüm sistemlerin test edilmesinin ardından marinanın birkaç hafta içerisinde asıl faaliyetine başlayacağını vurgulayarak, marinaya 65 metre uzunluğuna kadarki yat ve teknelerin demirleyebileceğini aktardı.
Vira Haber
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