Ayasofya Camii'nde İlk Cuma Kılındı
Danıştay kararıyla ibadete yeniden açılması kararlaştırılan Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz, bugün kılınan cuma namazıyla eda edildi.
Açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Ayasofya Camii'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İstanbul'un fethini sembolize eden kılıçla gerçekleştirdiği hutbenin ardından ilk namaz kılındı.
İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, seccadeleriyle meydanda Cuma namazını kıldı.
86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda devlet ricali, vatandaşla birlikte saf tuttu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, namaz kılmak için çeşitli illerden gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, bazı vatandaşlar Cuma namazını Yenikapı'da oluşturulan etkinlik alanında kılmak zorunda kaldı.
Vira Haber
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