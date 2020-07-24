DFDS ve KAGİDER‘in Kadın Girişimcilere Yönelik Projesi Ekrana Taşınıyor

Sunuculuğunu Özlem Dalga’nın üstlendiği program “Kadın Girişimcilerin Rotası” adıyla Bloomberg HT televizyon kanalında her Cumartesi 12:00- 12.30 saatleri arasında yayınlanacak.

DENİZCİLİK ve lojistik sektörünün lider şirketlerinden DFDS’nin KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ile birlikte iş kadınlarına yönelik “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ekrana taşınıyor. Sunuculuğunu Özlem Dalga’nın üstlendiği program “Kadın Girişimcilerin Rotası” adıyla girişimcileri desteklemek için başlatılan “Kadın İçin Taşıyoruz” projesine dair merak edilenleri Bloomberg HT ekranına getirecek.

25 Temmuz 2020 Cumartesi günü ekrana gelecek ilk programın konukları KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu olacak. İlerleyen bölümlerde kadın girişimciler ile lojistik sektörü temsilcileri konuk edilecek.

Programa ilham veren “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi kapsamında 50 kadın girişimciye, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği sunulacak. ”Kadın Girişimcilerin Rotası” programı pandemi sürecinden etkilenen kadın girişimcilere verilen destekle iş dünyasına ve kadın girişimcilere ilham olacak. Her bölümde bir kadın girişimciye, lojistik sektörünün önde gelen bir yöneticisi program boyunca lojistik alanında mentorluk yapacak, bu sayede girişimcilerin farklı pazarlar ve yeni fırsatlar açısından vizyonlarının genişlemesine destek olmak amaçlanacak.

Vira Haber