Meşhur Kruvaziyer Gemisi Monarch Söküm İçin Aliağa'ya Geldi
30 yıl önce inşa edilen ve bir zamanların en popüler kruvaziyer gemilerinden olan Monarch'ın söküm için Aliağa'ya yanaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.
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30 yıl önce Royal Caribbean International tarafından inşa edilen ve daha çok oligarşi sınıfı için kullanılan Monarch adlı yolcu gemisinin Aliağa'ya yanaştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Monarch isimli geminin 22 Temmuz'da kariyerine son verildi.
Bir zamanların önde gelen kruvaziyer gemisi olan Monarch'ın sökümü, Aliağa tersanelerinde olacak.
Gemi, Aliağa tersanelerinde sökülmek için karaya çıkarıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, Kruvaziyer Gemisi, Aliağa, Tersane
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