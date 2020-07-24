Yunan Sahil Güvenlik Unsurlarından Türk Balıkçılara Taciz
Didim'den açılarak uluslararası sularda balıkçılık yapan Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından tacize uğradı.
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Aydın Didim'den Ege Denizi'ne açılarak uluslararası sularda balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizine uğradı.
Tacize uğrayan balıkçı teknesinin kaptanları yetkililerden yardım isterken, taciz anını cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına ait bir tekne ve bir botun balıkçıların yakınından hareket ettikleri ve sözlü olarak tacizde bulundukları tespit ediliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Sahil Güvenlik, Balıkçılık
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