Yunan Sahil Güvenlik Unsurlarından Türk Balıkçılara Taciz

Aydın Didim'den Ege Denizi'ne açılarak uluslararası sularda balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizine uğradı.

Tacize uğrayan balıkçı teknesinin kaptanları yetkililerden yardım isterken, taciz anını cep telefonuyla kaydetti.



Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına ait bir tekne ve bir botun balıkçıların yakınından hareket ettikleri ve sözlü olarak tacizde bulundukları tespit ediliyor.

Vira Haber