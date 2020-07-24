Karaköy'de Vapur Bekleyen Yolcu Denize Düştü

Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini gerçekleştiren vapurdaki bir yolcu, dengesini kaybederek denize düştü. Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri yolcuyu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Kadıköy - Eminönü - Karaköy seferini gerçekleştiren vapurdaki bir yolcu, dengesini kaybederek iskeleye yaklaştığı sırada denize düştü.

Vatandaşların durumu farkederek yetkililere haber verdi.

Denizde kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise Sahil Güvenlik ekibi ve Deniz Polisleri tarafından iskeleye çıkarıldı. Denize düzen vatandaş, karada bekleyen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Vira Haber