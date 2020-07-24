Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'a Anlamlı Ödül

Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Prof.Dr. Engin Karadağ ve Prof.Dr. Cemil Yücel’in kurduğu Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), 2020 yılı Öğrenci Memnuniyet Araştırma raporunu yayınladı.

ÜniAr’ın, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olduğunun altını çizen Prof. Karadağ ve Prof. Yücel, hedeflerinin öğrencilerin beklentilerinin dikkate alınarak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olması için yol göstermek olduğunu vurguladı.

39 BİN 386 ÜNİVERSİTELİYE SORULDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 2019-2020 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 125'i devlet, 67'si vakıf olmak üzere 192 üniversite belirlendi. Seçilen üniversitelerde tüm fakülte türlerinde okuyan yüzde 52.1’i kadın, yüzde 47.9’u erkek toplam 39 bin 386 öğrenciyle görüşüldü.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE GÜMÜŞ ÖDÜL

Araştırma sonucu ÜniAR'ın Gümüş ödül listesinde yer alan rektörlerden birisi de Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan oldu. Piri Reis Üniversitesi 2020 yılındaki genel başarı sıralamasında da 6'ncılığa yükselerek başarısını ortaya koydu.

Vira Haber