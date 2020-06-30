Donanmanın İstihbarat Gemisi İçin Teslim Tarihi Belli Oldu

2 Mayıs 2017de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020’de teslim edilmesi planlanıyor.

STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard) ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4× 750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri Aselsan tarafından tedarik ediliyor.

MİLLİ İSTİHBARAT İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇARPAN OLACAK

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Defenceturk'un haberine göre, gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton aliminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi.

A-591 Ufuk Korveti, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

Vira Haber