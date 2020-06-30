Uğur Böcekleri Saroz Körfezi’ni İstila Etti

Buğday hasadının başlamasıyla Trakya'nın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı.

ISIRIYORLAR

Tatilcilerin denize girmelerine de engel olan uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri sebebiyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

“BİR HAFTA SONRA GİDERLER”

Bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç,"Ormanlık meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1 hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı.

Vira Haber