Türkiye’nin en güzel 20 plajı

Türkiye’de yurt içinden turist akışının çok fazla olmasının yanı sıra yabancı turist akışı da çok fazla olmaktadır. Başta Rusya olmak üzere birçok farklı ülkeden yabancı turistler her yaz döneminde ülkemize akın etmektedirler. Deniz turizminin çok fazla olduğu yaz sezonunda en temiz ve en güzel plajların nereler olduğu merak ediliyor. Diğer yandan denizlerin kirliliğinden de çok şikayet ediliyor. Bu yazımızda hem güzel hem de temiz plajları siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

Sarımsaklı Plajı

Sarımsaklı plajı Ege Denizi’nin incilerinden olan Ayvalık’ta bulunuyor. 8 km boyunca devam eden sahil şeridinde kumluk plajın tadını çıkarabilirsiniz. Türkiye’nin en güzel kumu olarak bilinen sahilde mavi bayrak bulunuyor. Bilindiği gibi mavi bayrak denizin ve kumsalın oldukça temiz olduğunu gösteriyor.

Kefalos Plajı

Kefalos Plajı Gökçeada’nın simgeleşmiş plajlarından biridir. Sörf yapmak isteyenlerin çokça tercih ettiği plaj, denize girmek için de son derece müsaittir. Burada bulunan Tuz Gölü’de çamur banyosu yapmak için oldukça müsaittir. Ayazma Plajı Soğuk denizi severim diyenlerin ilk tercihlerinden biri olması gereken Ayazma Plajı, Bozcaada’nın en büyük plajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş ve kumluk plajı son zamanlarda en çok tercih edilen plajlardan biri olarak biliniyor.

Lara Plajı

Antalya’nın en güzel tatil bölgelerinden biri olan Lara plajı şehrin merkezine 18 km mesafede bulunuyor. Ulaşım açısından oldukça iyi bir yerde bulunan plajda ince kum sahil bulunuyor. Bu yüzden birçok turistin tatil mekanı olarak seçiliyor.

Kaputaş Plajı

Kalkan ile Kaş arasında yer alıyor. İki belde arasında bulunan plaja ulaşım biraz sorunlu bile olsa, gittiğinize değeceğinden emin olabilirsiniz. Kum ve çakıl karışımız sahili ilk başta biraz hayal kırıklığı yaratsa bile denizin güzelliği bu dezavantajı yok edecektir.

Ölüdeniz

Fethiye’nin en güzel koylarından biri olan Ölüdeniz’in sahili ve denizi tamamen taşlıktır. Bu durum ilk başta insanın moralini bozsa bile denizin güzelliği ve etraftaki doğanın güzelliği gözlerinizi kamaştıracak. Ayrıca paraşütçülerin ortaya çıkardığı güzel manzaralar da hoşunuza gidecektir diye düşünüyoruz.

Çıralı Plajı

Caretta carettaların duraklarından biri olan Çıralı Plajı birçok tarihi yapının görülmesine de aracılık ediyor. Hafif soğuk suyu ile ferahlatan ancak üşütmeyen Çıralı Plajı denizi giren herkesin beğenisini topluyor.

Ilıca

Çeşmeye 5 km mesafede bulunan Ilıca dünyanın nadir güzellikleri arasında. Denizin içinde bulunan sıcak su kaynaklarının birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinirken, genelde buraya gelenler şifa bulmak adına geliyor. Ancak elbette turistik amaçla da gelen binlerce insan oluyor.

Ovabükü

Mesudiye köyüne bağlı Ovabükü Datça yarımadasında gizli kalan güzelliklerden bir tanesi.

Amos

Marmaris’e 24 km uzaklıkta olan antik kent, iki tatil köyünün arasında gizli bir yerlerde bulunuyor. Etrafında bulunan tarihi yapılarla gelen herkesi büyüleyen plaj çakıldan oluşuyor.

Kelebekler Vadisi

Kamp severlerin mutlaka uğraması gereken meskenlerden biri olan Kelebekler Vadisi’ne tekne ile ulaşım sağlanıyor. Görsel şölenin olduğu bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor.

Ortakent

Bodrum’a en yakın olan plaj Ortakent’tir. Şehir merkezine 10 km uzaklıkta olan göz alıcı plaj turistlerin bir numaralı durağı olarak görülmekte. Mavi bayrak almasında anlaşılacak ki bir o kadar da temiz.

Patara Plajı

Patara Plajı’nın Akdeniz Bölgesi’nin en uzun plajı olduğu bilinmektedir. Tarihi olarak birçok yapıya ev sahipliği yapan bölgeye caretta carettalar da uğramaktadır. Buraya giderseniz pişman olmayacağınıza garanti veririz.

Domuz Çukuru

Marmaris ile Datça arasında yer alan gizli plaja yalnızca tekne ile ulaşım sağlanıyor. Bu yüzden çok kişinin ziyaret etmediği bir plaj olan Domuz Çukurunda bungalov evler de bulunuyor. Denizin mavi bayrak aldığının da altını çizmekte fayda var.

İztuzu Plajı

İztuzu Plajı Muğla’nın Dalyan beldesine yakın olarak konumlanmaktadır. 4,5 km uzunluğu ile birçok turiste ev sahipliği yapan plaj doğa manzaraları ile gelen herkesi büyülüyor. Caretta carettaların duraklarından biri olduğu için plaj akşam 8 ile sabah 8 arasında kapanıyor. Ancak gün içinde oldukça kalabalık oluyor.

Kleopatra Plajı

Alanya’nın mavi bayraklı plajlarından olan Kleopatra plajı Alanya Kalesi’ne oldukça yakın konumlanıyor. Damlataş Mağarası’nın dibinde olan plaja gitmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Altın renkli kumu giden herkesin beğenisini topluyor.

Kadırga Koyu

Asos’un güneyinde yer alan Kadırga Koyu, mavi bayraklı denizi ile turistlerin mutlak olarak uğradığı bir bölge olarak görülüyor. Asos tek başına bile çok güzelken bir de böyle bir koyun olması tatilciler için gidilecek bir yer olmasına sebep oluyor.

İncekum Plajı

Sedir Adası’nın yakınında bulunan plaj deniin rengiyle ön plana çıkıyor. Akvaryum gibi olan denizde yüzmenin keyfine varılmıyor. Ayrıca birçok işletme tarafından yiyecek içecek hizmeti de veriliyor.

Altınkum Plajı

Ege bölgesi’nin en çok ziyaret edilen plajlarından olan Altınkum plajında arayacağınızı bulacağınızdan eminiz. Bu kadar insanın boşu boşuna bu plaja gitmediği daha ilk bakışta anlaşılmaktadır. Çevresinde onlarca otel ve pansiyonun bulunduğu Altınkum plajı Didim’ 9 km mesafede bulunuyor.

Kumköy Plajı

Antik kentlere oldukça yakın olan Kumköy Plajı, hem tarihi yerler görmek hem de güzel bir denize girmek isteyenler için kaçırılmayacak cinsten. Uzun kum plajın etrafında birçok otel ve pansiyon yer alıyor.

Vira Haber