Uzmar TCDD İzmir Limanında Acil Müdahale Tatbikatı Düzenledi

Tatbikat, UZMAR Ekibi ve TCDD İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar GÖRÜR'ün koordinasyonunda icra edildi.

Senaryo döküntü ihbarıyla birlikte harekete geçen UZMAR Ekibi, deniz araçlarıyla gerekli keşifleri gerçekleştirdi ve iskele üzerinde konuşlu bulunan bariyerlerin denize serilmesiyle senaryo kirlilik kontrol altına alındı.

Diğer taraftan TCDD İzmir Limanı Çevre Birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlarını harekete geçirerek gerekli lojistik, güvenlik ve diğer destek unsur faaliyetlerini sağladı. Akabinde kirliliği toplama aşamasına geçilerek skimmer/sıyırıcılar denize indirildi ve deniz yüzeyinden toplanan kirlilik yüzer depolama tanklarına aktarıldı.

Yüzer depolama tanklarına aktarılan atıklar TCDD İzmir Limanı imkan-kabiliyetleri ile lisanslı atık alım tesislerine gönderilerek tatbikat sonlandırıldı.

Gerçekleştirilen bu tatbikatla, UZMAR ve TCDD İzmir Limanı arasındaki iş birliği, iletişim ve koordinasyonun çok iyi düzeyde olduğu ve limanda yaşanabilecek döküntülere karşı hazırlıklı olunduğu görüldü.

Vira Haber