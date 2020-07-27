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Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Aday Adaylığı Seçimi Tmmob Gemi Mühendisleri Odası'nda Gerçekleşti

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Aday Adaylığı Seçimi Tmmob Gemi Mühendisleri Odası'nda Gerçekleşti

Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu kapsamında, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Aday Adaylığı Seçimi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nda gerçekleşti

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Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu kapsamında, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kuruluna aday olarak, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nı temsil edecek üyelerin belirlenmesi amacıyla, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın Ana Yönetmeliğinin 50. Maddesi hükümlerince seçimler tamamlandı.

Seçimli Olağan Toplantı, 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10:00’da Oda Genel Merkezi’nde başladı.

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Toplantı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bostancı’nın açılış konuşması ile başladı.

Ardından Divan Kurulu Üyeleri oy birliği ile seçildi. Aday adaylarının kendilerini tanıtıcı konuşmaları ardından seçim 14:00’da 2 Kademeli olarak tamamlandı.

İşte seçim sonucu seçilen adayların isimleri;

490

DÜNDAR TALAZAN

589

BÜLENT ALNIAÇIK

897

SÜLEYMAN AKIN TUZCUOĞLU

901

MUSTAFA ZORLU

1508

CAN DURGU

2144

ONUR ÇOPUROĞLU

1375

İLKER ÖZYILDIZ

1228

SERDAR YARAŞ

1017

GÜRSEL YILDIZ

322

AHMET SÜPHAN PEKGÜN

 

 

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