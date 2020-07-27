Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Aday Adaylığı Seçimi Tmmob Gemi Mühendisleri Odası'nda Gerçekleşti
Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu kapsamında, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Aday Adaylığı Seçimi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nda gerçekleşti
Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu kapsamında, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kuruluna aday olarak, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nı temsil edecek üyelerin belirlenmesi amacıyla, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın Ana Yönetmeliğinin 50. Maddesi hükümlerince seçimler tamamlandı.
Seçimli Olağan Toplantı, 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10:00’da Oda Genel Merkezi’nde başladı.
Toplantı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Bostancı’nın açılış konuşması ile başladı.
Ardından Divan Kurulu Üyeleri oy birliği ile seçildi. Aday adaylarının kendilerini tanıtıcı konuşmaları ardından seçim 14:00’da 2 Kademeli olarak tamamlandı.
İşte seçim sonucu seçilen adayların isimleri;
490
DÜNDAR TALAZAN
589
BÜLENT ALNIAÇIK
897
SÜLEYMAN AKIN TUZCUOĞLU
901
MUSTAFA ZORLU
1508
CAN DURGU
2144
ONUR ÇOPUROĞLU
1375
İLKER ÖZYILDIZ
1228
SERDAR YARAŞ
1017
GÜRSEL YILDIZ
322
AHMET SÜPHAN PEKGÜN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.