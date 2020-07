Piri Reis Üniversitesi Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tarafından üniversitelerin 2018 yılı verilerine göre yapılan araştırmanın sonuçları, “YÖK 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” başlığı ile yayınlanırken, Türkiye'nin tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi, bilimsel yayınlar sıralamasında Türkiye’de ilk üç üniversite arasına girdi.

Koç ve Sabancı Üniversitesi’nden sonra üçüncü sırada yer alan Piri Reis Üniversitesi böylece büyük bir başarıya da imza atmış oldu. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerdeki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,863 olan Piri Reis Üniversitesi Koç ve Sabancı üniversitelerinin ardından üçüncü olarak çok genç bir üniversite olmasına rağmen büyük bir başarı yakaladı.

Piri Reis Üniversitesi akademisyenlerinin 100’ün üzerinde makalesi uluslararası itibarlı dergilerde yayınlanıyor. Bilimsel yayınlarda 2018 yılı itibariyle tüm üniversiteler arasında üçüncü sıraya kadar yükselmiş olan Piri Reis Üniversitesi, özellikle denizcilik alanında en iyi eğitim ve öğretimi sunma gayreti içindeyken, aynı zamanda bilimsel çalışmalara da büyük önem vermektedir.

2018 yılındaki yayınlanmış çalışmalardan önemli bir kısmını da denizcilik oluşturmaktadır. Yayınların yer aldığı öncü denizcilik dergilerine örnek vermek gerekirse; “Ocean Engineering”, “SME Journal of Fluids Engineering”, “Maritime Policy and Management” dikkati çekmektedir. Üniversitenin denizciliği tamamlayıcı diğer alanlar kapsamında da yine önde gelen uluslararası dergilerde yayınlar yaptığını belirtmek gerekir. Birkaç tanesini örnek verebiliriz: “Journal of East European Management Studies”, Journal of Polimer Scşence: Part A: Polymer Chemistry”, International Journal of Green Energy”, “Advances in Deifference Equations”, “European Polymer Journal”, “EURASIP Journal on Advance in Signal Processing”.

Çok önemli dergilerde makaleler, seçkin uluslararası konferanslarda bilimsel tebliğler, öncü yayınevlerinin yayınladığı kitaplarda bölümler yazan Piri Reis Üniversitesi’nin akademisyenleri daha kuruluşunun 10. yılında üniversitenin bilimsel dünyada önemli bir yer edinmesini sağlamaktadır. Konu bazlı bakılırsa; gemi inşa, deniz taşımacılığına ilişkin yeni gelişmeler, navigasyon yöntemleri, denizcilik eğitimi, Montrö Sözleşmesi, akıllı limanlar, Karadeniz’in değişen jeopolitiği, deniz tarihi, denizcilik kimyası ve malzemeler, deniz işletmeciliği ve ekonomisi, lojistik yönetimi, makro ve mikro ekonomi, pazarlama yönetimi ve sanal market alışverişi, örgütsel davranış modelleri vb. birçok alanda bilimsel çalışmalara imza atılmıştır. Takip eden yıllarda da özellikle hukuk fakültesinin de eklenmesiyle daha fazla alanda yayın imkanı da doğmuş görünüyor.

YAYINLARDA ÖZGÜNLÜK VE BİLİME YAPTIĞI KATKI ÖNEMLİ

Özellikle SCI Exp., SSCI ve AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler hem çalışmanın tescili ve kalitesinin ortaya konmasına aracı olurken, hem de yazarlar ve üniversiteleri için bir prestij konusu oluyor. Diğer bir ifade ile akademik dünyada ilerlemek için bu endekslerden birinde taranan dergilerde, alandan alana değişen ortalama frekanslarda yayın yapmak bir mecburiyet olarak ortaya çıkıyor. Bilimsel dergileri periyodik olarak kontrol eden ve tarayan bir endeksleme sistemi bulunuyor. Genişletilmiş Sciende Citation Index (SCI Expanded), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) ile birlikte bilimsel makalelerin kalitesini, bir tür rekabet yoluyla sürekli artıran oluşumlar olarak biliniyor. Söz konusu endeksler hem dergileri bir araya toparlıyor, hem de dergilerin içeriğine erişimi kolaylaştırıyor. Diğer taraftan evrensel olarak kabul gören bu tarama sistemleri, yayınların daha kaliteli ve değerli olması için de tetikleyici bir değer yaratıyor.

Bir derginin söz konusu endeksler tarafından taranması, ancak birkaç yıllık çok zorlu bir izleme sürecinin ardından gerçekleşiyor. Günümüz standartlarına göre, bir makalenin yayınlanması için ilk gerekli şart özgünlük. Şöyle ki yazdığınız eserin özgün olması için yeni bir teknik ortaya koyuyor veya var olan bir tekniği henüz uygulanmamış bir problemde başarıyla kullanıyor olması gerekiyor. Bunun yanında ikinci önemli husus da yayının bilime yaptığı katkı boyutu ve geniş bir bilimsel kitleye hitap etmesinin gerekliliği.