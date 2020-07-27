Hopaport Yılın İlk 6 Aylık Liman Genel Bilgilerini Açıkladı

Ülkemizin ve Bölgemizin önemli limanları arasına girmeyi başaran HOPAPORT 2020 ilk 6 aylık liman hareket bilgilerini açıkladı.

Ocak-Haziran döneminde HOPAPORT’a toplam 103 Geminin geldiğini ve toplamda 475.041 ton yükün elleçlendiği limanda özellikle Haziran ayında 19 geminin gelmesi 111.548 ton yükün elleçlenmesi Liman tarihinde bir rekor olduğu belirlendi.

HOPAPORT’ta yılın ilk 6 ayında 156.941 ton İthalat gerçekleştirilirken, 45.882 ton Transit boşaltma, 10.700 ton Transit yükleme, 201.640 ton Kabotaj, 59.876 ton Kabotaj tahliye işlemi gerçekleştirildi.

HOPAPORT Liman sahasındaki tüm terminallerde ciddi bir masraf edilerek yangın söndürme sistemlerinin yenilenmesine paralel, Tank terminali de bulunan tüm tanklar yeniden bakımdan geçirilerek söndürme sistemleri de komple yenilendi.

Bu çalışmalara paralel tank terminali Haziran ayı içinde 23 bin ton motorin getirilerek tanklara alınması liman açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çimento Terminali ve Tahıl Terminalinde bulunan silolarında komple olarak kullanıldığı ve dolu olduğu açıklanırken, Liman sahasında bulunan tüm kapalı ambarlarında kullanıldığı, 2020 yılı ikinci çeyreğinde hedefin yapımı tamamlanan ve izinleri alınan LPG Terminalinin işletmeye alınması olarak hedeflendi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer yılın ilk ayında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci 6 ayda da asıl hedef olan toplamda 1 milyon ton yük elleçleme olduğunu, temel hedeflerinin ürün çeşitliliğini artırarak limandaki genel haraketliliği sürekli kılmak olduğunu söyledi.

2020 Haziran ayı sonu itibariyle bunda başarı gösterdiklerin, Limanlarına gelen gemilerin artık tonajlarının 20 bin ton gibi rakamlara ulaşmasının da bu başarıyı yakalamada önemli rol oynadığını ifade etti.

Ülkemizin Dünya ülkeleri gibi ciddi bir salgın tehdidi altında bulunduğunu, alınan tedbirlerle salgınında önemli sayılabilecek oranda önüne geçilebildiğini, HOPAPORT olarakta gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Bu şartlar altında HOPAPORT’un iş haraketliliğini artırmayı başarmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bunda Lojistik departamımızın gayretli çalışmaları, diğer departmanlarımızın da bu çalışmaya azami desteği vermesi başarıyı da beraberinde getirmektedir.

HOPAPORT olarak paydaşlarımızla koordineli çalışmanın da bu başarı da önemli olduğunu düşünüyorum. Hopa TSO’nun çalışmalarımıza verdiği moral destek ve özellikle S.S Hopa Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yönetimi ile tüm şoför dostlarımızın bu süreçte koordineli ve özverili çaba ve çalışmalarıda bizler açısından teşekküre layıktır.

HOPAPORT’un çalışması demek zincirleme bir halka olan nakliyecisinden oteline, lokantasından taksicisine, konfeksiyonunda berber esnafına, nalburundan komisyoncusuna, gümrük işleri yapan arkadaşlarımıza kadar çok çeşitli alanlarda iş haraketliliğine katkı sunmaktadır.

100’un üzerinde çalışanımızla ve bu çalışanlarımızın aileleri ve çocuklarını da düşünürsek istihdama da ciddi katkı sunmaya çalışıyoruz.

Genel olarak düşünüldüğünde Ülkemiz, Bölgemiz, İlimiz ve Hopa’mız ekonomisine katkı sunma adına yorulmadan, sürekli üretme adına mesai arkadaşlarımızla çalışarak bu başarıyı yakaladık ve hedefimize de bu düşüncelerle ulaşacağız” dedi.

Vira Haber