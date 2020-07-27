İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Başsağlığı Mesajı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Mersin'de şehit olan askerlerimizle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
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Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz ise ağır yaralandı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran konuyla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi;
"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim. Başımız sağolsun...
Tamer KIRAN
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı
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Etiketler : Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası, Mersin
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