Dünyanın En Yeni Kruvaziyer Gemisi Suyla Buluştu
Almanya'daki Meyer Werft Tersanesi tarafından İngiltere'nin Saga Cruises şirketi için inşa ettiği 58.250 groston kapasiteli dünyanın en yeni kruvaziyer gemisi Spirit of Adventure suya indirdi.
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Tersane çalışanlarının çoğunun Ağustos ayının sonuna kadar sürecek olan altı haftalık bir yaz tatiline başladığı duyurusuna rağmen geminin inşası planlandığı gibi devam etti.
Gemi, Meyer'ın 2019'da bir önceki teslimatla Saga için inşa ettiği iki kardeş gemiden ikincisi. Spirit of Adventure, Meyer'ın mevcut siparişlerine bakıldığında bu dönemlerde teslim ettiği son yolcu gemisi olabilir. Endüstri koronavirüsle mücadele ederken önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni bir yolcu gemisi siparişi beklenmiyor.
Vira Haber
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Etiketler : Turizm, Kruvaziyer, Gemi
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