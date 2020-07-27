İstanbul Heybeliada'da Deniz Taksi Alabora Oldu

İstanbul Heybeliada açıklarında doğum günü organizasyonundan dönen bir deniz taksi alabora oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda takside bulunan 27 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri boğulmaktan son anda kurtardı.

Kurtarılan yolculardan 11’i hastaneye kaldırılırken 1 yaralının durumunun ciddi olduğu açıklandı.

“BURAYA KADARMIŞ”

Alabora olan teknede bulunan yolculardan olan Ahmet Aslan açıklamasında: “Bostancı’ya dönüyorduk. Birkaç sallantının ardından taksi ters döndü, bir anda suyun altında kaldık. Taksi üzerimize kapanmış vaziyette olunca içerisi su dolduğu için çıkacak yer de yoktu. “Buraya kadarmış” dedim. Yüzmeyi bilmiyordum. Nasıl kurtulduğumu da bilmiyorum.” Dedi.

DENİZ TAKSİNİN RUHSATI YOK İDDİASI

Bir başka kazazede ise şunları söyledi: "İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik." diye konuştu.

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2020 tarihi saat 00.40 sıralarında Heybeliada'da meydana gelen tekne batması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda; Olayın gerçekleştiği yere görevlilerimizce intikal edilmiş, teknede bulunan 27 şahıstan 11 şahsın deniz ambulansı ile hastanelere sevki sağlanmış, yaralılardan 1 şahsın yoğun bakımda olduğu anlaşılmış, şüpheli şahıs olarak ifadesi alınan tekne kaptanı işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır." dedi.

Vira Haber