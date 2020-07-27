Yunan Feribot Şirketi Türkiye Seferlerini Durdurdu

Yunanistan’ın feribot şirketi Dodecanese Flying Dolphins, Rodos-Kos ve Kos Bodrum seferlerini durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olarak ise bölgede artan gerilim ve AB sağlık kuruluşlarının bilgilerini gösterdi.

GEREKÇE ARTAN GERİLİM

Dodecanese Flying Dolphins, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği ve sağlık örgütlerinden aldığımız bilgiler dahilinde, bölgedeki tansiyonun yükselmesinden dolayı bu rotalardaki tüm feribot seferlerimizi iptal ettik. Arzu ederseniz biletlerinizi iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Gerilim gerekçeli kararın Türkiye'nin NAVTEX ilanından sonra alınması ise dikkat çekti.

TURLAR DA İPTAL

Edinilen bilgiye göre şirket, Türkiye için sattıkları turların da iptal edildiğini açıkladı.

Vira Haber