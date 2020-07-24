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Bursa'da Karaya Çekilen Yat Alev Aldı

Bursa'da Karaya Çekilen Yat Alev Aldı

Bursa'da tamir ve satış için karada bulunan lüks yat alev aldı.

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Bursa'da tamir ve satış için karada bulunan lüks yat alev aldı.Yangından sonra yatta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Tamir ve satış için karada bulunan lüks yat gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler tüm yatı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yanan lüks yata müdahale etti. Müdahale sonrası yattaki yangın kontrol altına alınırken yatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili yatta soruşturma sürdürülüyor.

Vira Haber

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