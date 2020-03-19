Aytaç Yalman'ın Koronavirüs'ten Öldüğü Açıklandı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, geçen pazartesi İstanbul’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

12 Mart’ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Aytaç Yalman’a koronavirüs testi yapılmış ancak test sonuçları negatif çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün mecliste Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğünü belirtti.

Aytaç Yalman’nın eşi ve kız kardeşi de şu an karantinaya alındı.

Vira Haber