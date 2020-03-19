Resmi Açıklama Geldi! Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklama 'sokağa çıkma yasağı'nın hükümetin gündeminde olmadığını şu sözleriyle vurguladı:

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Şu an hükümetimizin gündeminde böyle bir durum (sokağa çıkma yasağı) söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız dün tedbir amaçlı, mümkün olduğu kadar, özellikle yaşlı vatandaşların evde kalmasını söyledi.

Özellikle şu birkaç hafta... En tepe noktasına gelene kadar etkileşimi ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Ülkeye girmesi noktasındaki süreci Türkiye çok başarılı geciktirdi. Girdi ve her ülke ve toplumlar etkileniyor. Her ülke bir şekilde yaklaşım gösteriyor. Türkiye daha başarılı yönetti. Bundan sonra da tedbiri elden bırakmadan dikkatli olalım."

Vira Haber