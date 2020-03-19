Spor Bakanı Açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de de koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının artması sebebiyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
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Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Spor, Koronavirüs, Coronavirüs, Türkiye, Dünya, Salgın
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