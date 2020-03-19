Vento Ailesinin Acı Günü

Vento Denizcilik Genel Müdürü Teoman Mustafa Akyol’un kayınvalidesi Hacı Fatma Mengi bugün (19.03.20209) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Hacı Fatma Mengi’nin cenazesi 20 Mart 2020 Cuma günü Beşiktaş Sinanpaşa Camisi’nde (Beşiktaş / Deniz Müzesi karşısı) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş / Ortaköy’de bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Virahaber ailesi olarak merhume Hacı Fatma Mengi’ye Allah’tan rahmet, başta Vento Denizcilik Genel Müdürü Teoman Akyol ve eşi Arzu Akyol olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.