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Denizcilere Koronavirüs Tedbirleri

Denizcilere Koronavirüs Tedbirleri

Koronavirüs nedeniyle denizcilik alanında önemli tedbirler alındı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü de yayınladığı genelgeyle “Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” yeterlik eğitim ve sınavların koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Tedbirler dahilinde gemi adamı işlemlerine de kısıtlamalar getirildi. Türkiye’ye dönüş yapamayan gemi adamlarının sertifikaları da üç ay kadar uzatılacak.

Vira Haber

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