Limanda Koronavirüs Paniği

Açıklamayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı. Birçoğu liman çalışanları olmak üzere, hastanın temas kurduğu 45 kişi aileleri ile birlikte evlerinde karantina altına alındığı bildirildi.

Olayın kamuoyu açıklamasını Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı. Vakanın meydana gelmesinin ardından Kaymakam ve İlçe Sağlık Müdürü ile görüşen Oran, halkı bilgilendirmek, olayın paniğe sebep olmaması ve uyarıda bulunmak için sosyal medyadan bir açıklama yaptı:

“Ulusoy Çeşme Limanı'nda gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin Corona pozitif olduğu tespit edilmiştir.

45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum.

Bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın, sağlıkla kalın”.

Vira Haber