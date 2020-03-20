Corona Gemisi Koronavirüs Sebebiyle Karantinaya Alındı

Dünyada son açıklanan rakamlara göre Koronavirüs vakası 250 bini geçti. Denizcilik dünyası da Koronavirüsten nasibini aldı.

Güney Afrika’nın Cape Town Limanında karantina altında tutulan Corona M/V Corona gemisinin bir mürettebatında Koronavirüs belirtileri görüldü.

13 Mart’ta Atlas Okyanusu’na doğru dümen kıran 50 bin tonluk gemideki mürettebatlardan biri üç gün sonra hastalandı.

Kaptan tarafından Güney Afrika Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen ve akabinde yetkililerin incelediği hastada Kovid – 19 belirtileri görüldü ve gemi mürettebatıyla birlikte karantina altına alındı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ TAŞIYAN MÜRETTEBAT İSTANBUL’DAN GİTMİŞ

Bir başka önemli detay ise karantina alınan mürettebatın Cape Town’a İstanbul’dan yaptığı bir aktarmalı uçuşla yapmış olması.

İstanbul’dan gelen bir başka mürettebat da hastaneye sevkedildi.

Gemi bir süre daha gözlem altında tutulmaya devam edecek.