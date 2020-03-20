GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Koronavirüs İle İlgili Açıklamada Bulundu

Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde kendini gösteren koronovirüs, alınan tüm önlemlere rağmen ülkemizde de görülmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı ülkemizin salgından etkilenmemesi için Ocak ayından itibaren önlemler almaya başladı. Maalesef salgının boyutu ve Covid-19 virüsünden enfekte olan kişilerin artmasıyla ülkemizde de vakalar artış gösteriyor.

Enfekte insan sayısının tüm dünyada 200 bini aştığı ülkemizde de şu an için 359 kişide görülen 4 kişini hayatını kaybetmesine yol açan salgın, her geçen gün etkisini arttırarak devam ediyor.

Riskli görülen ülkelerle uçuşların ve sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili alınan tedbirler her sektörü olduğu gibi gemi inşa sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Dünyanın, bugüne kadar karşılaşılan salgın hastalıkların en büyüklerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, basından ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalardan, hastalığın yayılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamaları an ve an takip ettiğini belirtti.

“GEMİ SEKTÖRÜ ARALIK AYINDAN BU YANA ALARM DURUMUNDA”

Uluslararası iş yapılması nedeniyle dünyada yaşanan olayları yakından takip ettiklerini vurgulan Kıran, “Bu sebeple 10 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronovirüs ile ilgili gelişmeleri en başından beri takip ediyoruz.

Gemi trafiğimizin fazla olması ve bu gemilerin tamire gelmeleri sebebiyle, uzun süre burada kalmak durumunda oluyorlar. Bakım-Onarım haricinde Yeni İnşa alanı için de Avrupa’dan birçok misafirimiz oluyor. Tüm bu süreçleri göz önüne aldığımızda, gemi sektörü aslında Aralık ayından beri alarm durumundadır.

“SEKTÖRÜMÜ ORTAKLAŞA VE PAYLAŞIMLI ÇALIŞMASIYLA TEBRİK EDİYORUM”

Tabii ki son günlerde Covid-19’un ülkemizde görülmesiyle beraber önlemlerimizi daha da arttırdık. Üyelerimizle sürekli iletişim halinde olup, yaşanan gelişmelerden an ve an haberdar oluyoruz. Bu zamana kadar ki yaptığımız paylaşımlar ve ortaklaşa atılan adımlardan ötürü sektörümü tebrik ediyorum.

Çok hızlı bir şekilde harekete geçip, pozisyon alabildik. Gerek kapı girişleri gerekse gemi mürettebatlarıyla olan ilişkilerde herkes son derece hassas ve kurallara uygun şekilde hareket ediyor.

“HİÇ KİMSE MADDİ BİR KAYBI SÖZ KONUSU DAHİ ETMİYOR”

Altını çizerek belirtmek istediğim bir nokta; gemi sektöründe hiç kimsenin maddi bir kaybı söz konusu dahi etmediğidir.

Virüsün etkilediği insanlara ve ölüm oranlarına baktığımızda, yaşlı insanların virüsten etkilendiği ortadadır. Bu virüsü almamak için kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz. Şu anda pek olmasa da uluslararası iş yapmamızdan dolayı, sürekli yurt dışında bulunan ekip arkadaşlarımız var.

İş geliştiren, müşteri ziyaretleri yapan kişilere gerekli bilgilendirmeleri yaptık ve ülkemize döndüklerinde 14 günlük karantina süresinde olacaklarının bilgisini verdik. “Bana bir şey olmaz” mantığından yola çıkılmamasını ve herkesin gerekli tedbirleri ele alacağına inanıyorum. Yurt dışından gelen kişileri kontrol altında tuttuğumuz sürece, virüsün ülkemizdeki yayılma oranını minimumla atlatacağımızın kanaatindeyim.

“14 GÜNÜ TAMAMLAMADAN LİMANLARIMIZA, TERSANELERİMİZE SOKMUYORUZ”

Ayrıca alınan önlemler ve uygulamalar için Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüze ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunarım. Gerek Yalova gerekse Tuzla, ağırlıklı olarak büyük tersanelerimizin yoğunlukla bulunduğu yerlerdir.

En başından beri çok hassas bir şekilde konuya yaklaşıp, Tuzla ve Yalova Sahil Sıhhiye Müdürlerimizle birebir görüşüp, ortak adım atıyoruz. Gelen gemiler kalktıkları son liman yönünden özellikle yasaklı ülke limanlarından geliyorlarsa, oradan kalkış günleri hesap edilerek 14 günü tamamlamadan limanlarımıza, tersanelerimize sokmuyoruz.

Şu ana kadar şükürler olsun ki bizim sektörümüzde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Umuyorum ki de bu böyle devam eder ve bu illetten hep beraber kurtuluruz.”

Vira Haber