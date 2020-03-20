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İstanbul Deniz Trafiğine Koronavirüs Etkisi

İstanbul Deniz Trafiğine Koronavirüs Etkisi

Her gün yüzlerce transit ve yerel gemi trafiğinin olduğu İstanbul Boğazı koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle tarihin en sakin günlerini geçiriyor.

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Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul Boğazı'nın havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda tedbir alındı.

İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

Vira Haber

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