İstanbul Deniz Trafiğine Koronavirüs Etkisi

Deniz trafiğindeki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. İstanbul Boğazı'nın havadan çekilen görüntülerinde ise az sayıda olan gemiler adeta hayalet şehri anımsattı.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda tedbir alındı.

İstanbul yerel gemi trafiğinde de azalma yaşandı. Transit gemi geçişlerinde azalma görülmezken, boğaz turları belli bir süreye kadar durduruldu. Deniz trafiğinde ki yoğunluk yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

Vira Haber