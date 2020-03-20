Safiport Derince'de Koronavirüs Önlemleri Alınıyor

Bu kapsamda Safiport Derince, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir yazı paylaştı. Alınan önlemler şunlar:

“Ana giriş noktasında işyeri hekimi talimatı ile; Covid-19 vakalarının olası yayılmalarının önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak amacıyla; limana giriş yapacak tüm şahısların yüksek ateş ölçüm kontrolü yapılmaktadır; olası şüphe (38,5 derece ateşli vaka) durumunda liman girişleri kısıtlanarak, liman sağlık birimi (revir) tarafından ikincil muayenesi yapılmaktadır.

Vaka üzerinde risk görülmesi halinde de yerel sağlık birimlerine (112) limanımızca bilgi verilmektedir.

Şüpheli vaka tespiti yapılan araç liman B-1 sahasına sevki sağlanarak şoför aracı terk etmeyecek şekilde 112 acil servis gelene kadar aracında bekletilecektir.

Korunma önlemi olarak limanımıza giriş yapacak araçların şoförlerinin, gemi acentelerinin, gümrük müşavirlerinin yanlarında eldiven, koyucu maske, alkol bazlı dezenfektan bulundurmalarını talep etmekteyiz.

Limandaki tüm kapalı alan ve ofislerimiz periyodik olarak ilaçlanmaktadır.

Limanda kullanılan maske, eldiven ve tulumlar her çöp kutusuna atılmamaktadır. Bunun için limanın belirli bölgelerine tıbbi atık konteynerleri konulmuştur.

Mümkün olduğunca araç şoförlerinin araçlarını terk etmemeleri; iş haricinde liman sahalarında, operasyon alanlarında bulunmamalarını, insanlar arası temasın sınırlandırılmasını sağlıyoruz.

Limanımızda gemi acenteleri, gümrük müşavirleri, dokümantasyon evraklarını yeni idari bina girişinde operasyon sorumlusuna teslim etmektedir, katlarla irtibatı tedbir amaçlı sınırlandırılmıştır.

Tüm personelimize konuyla ilgili eğitim verilip bilinçlendirilmiştir.

Yemekhanedeki düzende önceden 8 kişilik olarak kullanılan yemek masalarında şuan 4 kişi yemek yemektedir. Aradaki mesafeye hem yemek esnasında hem de çalışma alanlarında dikkat edilmektedir”.

Vira Haber