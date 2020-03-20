DFDS'den Koronavirüs Açıklaması

DFDS Akdeniz İş Birimi de ülkemizin tüm sınır kapılarında ve gümrüklerinde alınan önlemleri, yetkililerle iş birliği içerisinde uygulamaya devam ederek ithalat ve ihracatta tedarik zincirinin sürekliliğini sağlıyor.

DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, ticaretin sürekliliğini sağlamak için minimum insan teması ile ro-ro seferlerini gerçekleştiriyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm resmi birimlerle koordinasyon içinde en üst seviyede tedbir ve önlemleri alarak ithalat ve ihracatta tedarik zincirini koruyor.

Ticaretin sürekliliği ve insani ihtiyaçların kesintisiz ulaştırabilmesi adına operasyonlarına devam eden DFDS Akdeniz İş Birimi, tüm ülkelerin kamu otoritelerinin yürürlüğe aldığı önlem ve uygulamaları yerine getiriyor.

“GEMİ PERSONELİMİZİN YURT DIŞINDA İNSAN TEMASI YOK”

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak aldıkları tedbir ve önlemler sayesinde operasyonlarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti: “Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergeleri doğrultusunda iş sürekliliğimizi sağlıyoruz.

Türkiye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrüklerinde alınan önlemleri, yetkililerle iş birliği içerisinde uygulamaya devam ediyoruz. Her türlü insani ihtiyacın kesintisiz şekilde ve minimum insan teması ile gerçekleşmesi için şirket olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gemi personelimiz yurtdışında insanlarla temas etmeden görevlerini yerine getiriyor.”

Vira Haber