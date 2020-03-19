Bartın Limanı'nda Koronavirüs Önlemi

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında virüsün yoğun olduğu ülkelerden gelenler ve bu ülkelerin vatandaşı olmasa bile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan herhangi birinin Bartın Limanı'na gelen gemilerden Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verilmediği belirtildi.

Zonguldak Sahil Sağlık Merkezinden 2 uzman sağlık personelinin limanda bulunduğunu ve limana giriş yapan yabancı bandıralı gemi ve mürettebatın uzmanlar tarafından kontrollerinin sağlandığını aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık talimatları doğrultusunda koronavirüsün salgın olarak görüldüğü başta Çin olmak üzere İran, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Irak, Azerbaycan, Güney Kore ve İsveç uyruklu kişilerin ülkemize girişine izin verilmemekte, ayrıca bu ülkelerin vatandaşı olmasa bile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan başka ülkelerin vatandaşları da ülkemize alınmamaktadır.

Bartın Limanı'na gelen yabancı bandıralı gemi ve personelinin ilk olarak Zonguldak Sahil Sağlık Merkezi tarafından limanımızda görevlendirilen uzman sağlık personelleri tarafından gerekli kontrolleri yapılmakta ve kendi görevleri ile ilgili çalışma yapan deniz polisi, gümrük muhafaza memurları ve belediye personeli bu kontrollerden sonra gemilere alınmaktadır”.

Vira Haber