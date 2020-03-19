ÇEŞME MARİNA BURADA MUTLUYUM AVANTAJLAR PROGRAMI

BAĞLAMA AVANTAJLARI / İNDİRİMLERİ

Arkadaşını Getir ve İndirim Kazan: Tekne sahibi arkadaşlarınızı Çeşme Marina’ya getirerek yıllık bağlama sözleşmesi yenilemelerinde %5 oranında indirim kazanabilirsiniz, böylece arkadaşlarınızla birlikte inanılmaz maceralar yaşayabilirsiniz.

SEYİR İNDİRİMİ

Aralıksız 28 gün ve üzerini marina dışında seyir ile geçiren tekne sahiplerimiz, Marinamız dışında geçirdiğiniz sürelerin yarısını bir sonraki kontratınızda indirim olarak alabilirsiniz.

Ayrıca, yapılan yıllık sözleşmelerde 1 defaya mahsus çekme – atma işlemlerinde %40’a varan indirim sizleri bekliyor!

ÖDEME KOLAYLIKLARI / SEÇENEKLERİ

Erken Ödeme Seçeneği. Minimum 3 ay önceki nakit ödemelerde ilave %10 indirim imkânı.

YILLIK BAĞLAMA SÜRENİZİ UZATIN

Çeşme Marina’da yıllık bağlama sözleşmesi yapan tüm tekne sahiplerimiz kazanıyor!

Tekne boyu 20m’ye kadar olan yıllık kontratlarda +2 ay bedava !

Tekne boyu 20m-25m arasında olan yıllık kontratlarda +3 ay bedava !

Tekne boyu 25m’den büyük olan yıllık kontratlarda +4 ay bedava!

KREDİ KARTINA 12 TAKSİT

İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının kredi kartlarına 12 taksit imkânı.

Başka indirimi olmayan tekne sahiplerine 5 yıla kadar her yıl için %1 indirim fırsatını yakalayın.

Daha fazla bilgi için web sitemizi www.cesmemarina.com.tr ziyaret edebilirsiniz.