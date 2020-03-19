Güllük Limanı İçin Açıklama Geldi

​​​Güllük Limanı’na yanaşan İspanya ve İtalya bağlantılı gemi personellerinin çarşıda gezdiği ve Milas halkında tedirginliğe sebep olduğu haberleri yapılması ardından açıklama yapan Balkır, ”Özellikle Güllük halkı rahat olsun her türlü önlemi aldık” dedi.

Limanda; içinde Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere 8 kurumdan oluşan bir kriz masası oluşturduklarını ifade eden Balkır, her gün toplantı yaptıklarını, gemi personelinin gemiden kesinlikle dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Balkır, ihtiyaçlarını acentalarına bildirip onlar tarafından karşılandığını söyleyerek sözlerine şöyle son verdi: “Dışarı çıkmak isteyen olursa önce karantina odasına alınıyor, orada 14 gün bekletiliyor. Gelen gemilerdeki personel için öncelikle ateş kontrolü yapılıyor. Gemilere dışarıdan kimse girmiyor. Biz liman yönetimi olarak Kaymakamlıkla koordineli olarak gerekli önlemleri alıyor, bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İnsanlarımız rahat olsun".

Vira Haber