İkinci Dalga Salgın mı Geliyor?
Güney Kore, Çin ve Singapur, yurt dışından gelen kişilerde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle ikinci bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
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Çin dahil olmak üzere Koronavirüs salgının çıkış yeri olarak adı duyulan Vuhan’ da ülke içi kaynaklı hiçbir koronavirüs vakasının olmadığı bilgisi paylaşılmıştı
Fakat, yakın bir zaman önce Çin'e geri gelen kişiler arasında 34 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Singapur dün 47 yeni vaka açıkladı. Bu kişilerden 30’unun yurt dışından dönenler üçünün ise yabancılar olduğu belirtildi.
Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı Perşembe günü tekrar artış göstermeye başladı.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Dünya, Türkiye, Çin, İkinci Dalga Salgın
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