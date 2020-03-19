Dünya Genelinde Ölü ve Vaka Sayısı Kritik Eşiği Aştı

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 220 bin 313 olarak bildirdi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.

Çin: 3 bin 245

Hong Kong: 4 bin

İtalya'da: 2 bin 978

İran: 1135

İspanya: 638

Fransa: 264

ABD: 155

İngiltere: 104

Güney Kore: 91

Hollanda: 58

Japonya: 39

İsviçre: 33

Almanya: 28

Endonezya: 25

Filipinler: 17

Belçika: 14

San Marino: 14

Irak: 12,

İsveç: 10

Kanada: 9

Cezayir: 7

Avustralya: 6

Norveç: 6

Mısır: 6

Avusturya: 5

Yunanistan: 5

Polonya: 5

Lübnan: 4

Lüksemburg: 4

Danimarka: 4

Brezilya: 4

Ekvador: 3

Hindistan: 3

Arjantin: 3

Bulgaristan: 3

İrlanda: 2

Fas: 2

Ukrayna: 2

Malezya: 2

Portekiz: 2

Pakistan: 2

Türkiye: 2

Arnavutluk: 2

Dominik Cumhuriyeti: 2

Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da şimdilik birer kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

24 saat içinde vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran

"Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında: 80 bin 928

İtalya: 35 bin 713

İran: 17 bin 361

İspanya: 14 bin 769

Almanya: 12 bin 343

ABD: 9 bin 464

Fransa: 9 bin 134

Güney Kore: 8 bin 565

İsviçre: 3 bin 115

İngiltere: 2 bin 626

Hollanda: 2 bin 51

Avusturya: 1843

Japonya: 1635

Norveç: 1599

Belçika: 1486

İsveç: 1301

Danimarka: 1132

Vira Haber