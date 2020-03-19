Dünya Genelinde Ölü ve Vaka Sayısı Kritik Eşiği Aştı
Çin'in Vuhan kentinde kendini gösteren ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 220 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 220 bin 313 olarak bildirdi.
Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.
Çin: 3 bin 245
Hong Kong: 4 bin
İtalya'da: 2 bin 978
İran: 1135
İspanya: 638
Fransa: 264
ABD: 155
İngiltere: 104
Güney Kore: 91
Hollanda: 58
Japonya: 39
İsviçre: 33
Almanya: 28
Endonezya: 25
Filipinler: 17
Belçika: 14
San Marino: 14
Irak: 12,
İsveç: 10
Kanada: 9
Cezayir: 7
Avustralya: 6
Norveç: 6
Mısır: 6
Avusturya: 5
Yunanistan: 5
Polonya: 5
Lübnan: 4
Lüksemburg: 4
Danimarka: 4
Brezilya: 4
Ekvador: 3
Hindistan: 3
Arjantin: 3
Bulgaristan: 3
İrlanda: 2
Fas: 2
Ukrayna: 2
Malezya: 2
Portekiz: 2
Pakistan: 2
Türkiye: 2
Arnavutluk: 2
Dominik Cumhuriyeti: 2
Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da şimdilik birer kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
24 saat içinde vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran
"Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:
"Çin ana karasında: 80 bin 928
İtalya: 35 bin 713
İran: 17 bin 361
İspanya: 14 bin 769
Almanya: 12 bin 343
ABD: 9 bin 464
Fransa: 9 bin 134
Güney Kore: 8 bin 565
İsviçre: 3 bin 115
İngiltere: 2 bin 626
Hollanda: 2 bin 51
Avusturya: 1843
Japonya: 1635
Norveç: 1599
Belçika: 1486
İsveç: 1301
Danimarka: 1132
Vira Haber
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