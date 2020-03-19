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Dünya Genelinde Ölü ve Vaka Sayısı Kritik Eşiği Aştı

Dünya Genelinde Ölü ve Vaka Sayısı Kritik Eşiği Aştı

Çin'in Vuhan kentinde kendini gösteren ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 220 bini aştı.

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Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 220 bin 313 olarak bildirdi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.

Çin: 3 bin 245

Hong Kong: 4 bin

İtalya'da: 2 bin 978

İran: 1135

İspanya: 638

Fransa: 264

ABD: 155

İngiltere: 104

Güney Kore: 91

Hollanda: 58

Japonya: 39

İsviçre: 33

Almanya: 28

Endonezya: 25

Filipinler: 17

Belçika: 14

San Marino: 14

Irak: 12,

İsveç: 10

Kanada: 9

Cezayir: 7

Avustralya:  6

Norveç: 6

Mısır: 6

Avusturya: 5

Yunanistan: 5

Polonya: 5

Lübnan: 4

Lüksemburg: 4

Danimarka: 4

Brezilya: 4

Ekvador: 3

Hindistan: 3

Arjantin: 3

Bulgaristan: 3

İrlanda: 2

Fas: 2

Ukrayna: 2

Malezya: 2

Portekiz: 2

Pakistan: 2

Türkiye: 2

Arnavutluk: 2

Dominik Cumhuriyeti: 2

Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da şimdilik birer kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

24 saat içinde vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran

"Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında: 80 bin 928

İtalya: 35 bin 713

İran: 17 bin 361

İspanya: 14 bin 769

Almanya: 12 bin 343

ABD: 9 bin 464

Fransa: 9 bin 134

Güney Kore: 8 bin 565

İsviçre: 3 bin 115

İngiltere: 2 bin 626

Hollanda: 2 bin 51

Avusturya: 1843

Japonya: 1635

Norveç: 1599

Belçika: 1486

İsveç: 1301

Danimarka: 1132

Vira Haber

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