Samsun'da Demirleyen Savaş Gemisinde Koronavirüs Önlemi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekâtı planlaması dahilinde Samsun Limanı’na demir atmıştı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DAHİLİNDE HALK ZİYARETİNE KAPATILDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında halk ziyaretini kapatan gemi, sabah itibariyle Samsun’dan ayrıldı.

115.5 uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip olan savaş gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı en mühim firkateynlerden biri

Vira Haber