Samsun'da Demirleyen Savaş Gemisinde Koronavirüs Önlemi
Samsun’a demirleyen TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Samsun’dan ayrıldı.
A+A-
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekâtı planlaması dahilinde Samsun Limanı’na demir atmıştı.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DAHİLİNDE HALK ZİYARETİNE KAPATILDI
Koronavirüs önlemleri kapsamında halk ziyaretini kapatan gemi, sabah itibariyle Samsun’dan ayrıldı.
115.5 uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip olan savaş gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı en mühim firkateynlerden biri
Vira Haber
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Gemi, Samsun, Liman
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.