HOPAPORT Koronavirüs'e Karşı Tedbiri Elden Bırakmıyor

HOPAPORT Liman sahasında bulunan tüm Departmanlarda korona virüsüne karşı ilaçlama yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyu devam etti. Özel elbise giymiş dezenfekte yapan şahıslar tarafından Çimento Terminali-Tahıl Terminali-Kademe-HAVAŞ-Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğü-İdare binası ve Tank Terminalinde devam eden Dezenfekte işlemleri ana giriş ve çıkış kapılarının da dezenfekte edilmesi ardından sona erdi.

Hopa’da Hopa Belediye ekiplerinin ilçe genelinde devam eden Dezenfekte işlemlerine paralel ilçede çalışmalarına devam eden özel İlaçlama firmaları da talepler doğrultusunda insanların toplu halde bulunduğu mekanları ilaçlamaya devam ediyor.

HOPAPORT’ta yapılan Dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Gene Müdür Meriç Burçin Özer ”Tüm Dünyayı tehdit eder boyuta gelen Kporonavirüs salgınına bugüne kadar gerekli tedavi edici ilaç bulunmadı. Ancak Dünyanın önde gelen İlaç firmalarının da çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini görsel ve yazılı basından takip ediyoruz.

Yetkililerin soruna karşı alınması gereken tedbirler konusunda peş peşe açıklamalar yapılmaktadır. Ümit ediyorum ki Tıp bu tehditti engellemeyi başaracaktır. Çin’den bu konuda ümit vaat edici haberler gelmesi sevindiricidir.

Biz HOPAPORT olarak sorumluluğumuz gereği Tüm terminaller ve departmanlarda Dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Paydaşlarımızın bulundukları çalışma alanları ve ofisleri ve Gümrük binamızda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.”

Ayrıca HOPAPORT’un farklı noktalarına da Uluslararası standartlara uygun el dezenfektanı yerleştirildi. İSG yetkililerinden alınan bilgiye göre dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Vira Haber