İşte Koronovirüs Sebebiyle İptal Olan Seferler
Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na gerçekleştirilen feribot seferleri, yolcu sayısının az olması sebebiyle geçici bir süreliğine durduruldu.
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Seferleri düzenleyen Yeşil Marmaris şirketinin yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan tarafından yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla yolcu sayısı azaldı. Bu nedenle Rodos Adası'na feribot seferleri durduruldu.
Şirket yetkilileri, gelişmelere göre gelecek günlerde seferlerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.
Ayrıca, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nın açık olduğu ve hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Dünya, Türkiye, Çin, Feribot, Deniz
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