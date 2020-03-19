Çin'de İlk Kez Yurt İçi Kaynaklı Koronavirüs Vakası Görülmedi

Çin'in Wuhan şehrinde görülen ve Çin’de 80 bin üstünde kişiye bulaşan koronavirüsün yayılmaya başladığı ay olan Aralık’tan itibaren ilk defa dün, Çin vatandaşı kaynaklı yeni vakanın hiç görülmediği açıklandı.

SON GÖRÜLEN VAKALARIN HEPSİ YURT DIŞI KAYNAKLI

Çinli yetkililer dün görülen 34 vakanın hepsinin, Çin dışından gelenlerde tespit edildiğini ifade etti.

Böylece Koronavirüsü dünyaya yayan Çin’in, salgını ciddi anlamda kontrol altına aldığı görüldü.

Çin’de şimdiye kadar 80 bin 928 kişi virüsten etkilenirken 3 bin 245 kişi de Koronavirüs nedeniyle öldü.

Çin'de virüsten etkilenenlerin sayısı 80 bin 928. Ülkede 3 bin 245 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan dünya genelinde ise Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 208 bini aşarken ölü sayısı da 8 bini geçti.