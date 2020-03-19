Koronavirüs Aşı Denemeleri Başladı

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin koronavirüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı. Ghebreyesus’un “inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

Hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarının olduğunu vurgulayan Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu ifade etti.

Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma isteklerini doğrulayan Dr. Ghebreyesus, tüm dünyanın dayanışma gösterisinden ilham almaya devam ettiğini ve para bağışında bulunanların olduğunu söyledi. "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor” ifadelerini kullandı.

Vira Haber