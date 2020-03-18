İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan Önemli Açıklama

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini değerlendirdi.

Tamer Kıran yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının dünyada insan ölümlerinin yanı sıra ekonomilerde de büyük tahribata yol açtığını, çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye’nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini, Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabaları ve çalışmaları sonucu salgının ülkemize gelişinin önemli ölçüde geciktirildiğini vurguladı.

Türkiye’nin bu büyük krize dünya ülkeleri içinde en hazırlıklı şekilde yakalandığını belirten Tamer Kıran, alınan önemlere harfiyen uymanın önemine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi eğer tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalırsak üç haftada bu krizin çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

“Denizcilik Camiası Paketi Koruma Kalkanı Olarak Görüyor”

“Denizcilik camiası olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi gerçekten bir ‘ekonomide koruma kalkanı’ olarak görüyoruz” diyen Tamer Kıran, şunları kaydetti:

“100 milyar TL’lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini, ekonomik büyümemizin toparlanmasının hız kaybetmemesi, bütçede olumsuzluk yaşanmaması ve dış dünyaya karşı rekabet avantajı sağlamamız için çok anlamlı ve yerinde bir ekonomi paketi olarak değerlendiriyoruz.

Korona virüsü salgınına karşı mücadelede örnek mücadele sergileyen Ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir.

Ekonomi paketini incelediğimizde istihdamın ve genelde sosyal hayatın öncelik kazandığını da vurgulamak isteriz. Bu anlamda sadece bir sektöre veya bölgeye değil, tüm Türkiye’yi kapsayan kararlar alınmıştır.

Birçok kesimin beklediği ve deniz taşımacılığı firmalarımız için de çok önemli destekler daha Paket’in ilk maddesinde yer almıştır. Öyle ki, işletme kesiminin giderlerinde önemli pay oluşturan muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi firmalara önemli bir nefes verecektir.

-Denizcilik Firmaları İçin Önemli Destekler

Denizcilik firmalarımız için de çok önemli diğer destekler, finansman giderlerine ilişkin açıklanan diğer tedbirlerdir. KOVİD-19 salgınından etkilenen firmalarımızın kredi anapara ve faizlerinin ödemeleri 3 ay ötelenecek ve finansman desteği de sağlanabilecektir. İhracatçımıza stok finansmanı desteği de ayrıca verilecektir.

Sektörümüzde Kredi Garanti Kullanım Fonu kullanımı ile bugüne kadar imkan sağlayan firmalarımız mevcuttu; şimdi KGF’nin limitinin artırılması ile daha fazla finansman temini söz konusu olabilecektir.

İstihdamdaki süreklilik denizcilik sektörünün olmazsa olmazlarındandır. Bu açıdan 2 aylık telefi süresinin 4 aya çıkarılması çok olumlu değerlendirilmektedir.

Dünyada ticareti ve Türkiye’nin dış ticaretinin %90’a yakını denizyolları ile taşınmakta olup, küresel tedarik zincirinin aksama veya değişmesi ihtimalleri denizcilik firmalarımızı doğrudan olumsuz etkileyebilmektedir. Öyle ki, Ekonomi Paketinde bu husus özel bir madde olarak belirlenmiş, ilgili tedbirlerin dinamik olarak alınacağı ortaya konulmuştur.

Son olarak Merkez Bankası’nın son 7 ayda faizleri radikal kararlar ile indirmesi ve son durumda %9,75’e getirmesi, ekonomimizdeki olumlu gelişmelerde önemli rolü olmuştur. Mevcut aşamada artık halen birçok bankanın uyguladığı yüksek faiz oranlarının da hızla aşağı indirilmesini mevcut atmosferde arzulamaktayız.”

Vira Haber