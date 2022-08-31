"Azamara Journey" Marmaris Limanı'na Yanaştı

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 180 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 490 yolcu ile 450 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Bodrum Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.