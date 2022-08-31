KOSDER'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan, 30 Ağustos 1922’de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile yüce milletimiz, yeniden doğuşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin vatanseverliği, kudreti ve önünde durulamaz bağımsızlık sevdasının eseri olan bu zafer, Büyük Önder Atatürk’ün yüksek öngörüsüyle çizdiği yol ve sarsılmaz azmi sayesinde elde edilmiştir.

Dünyanın tanık olduğu en büyük kahramanlık destanlarından birisi olarak tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. İstiklalimizi ve demokrasinin kazanımlarını müjdeleyen bu büyük zafer, egemenliğinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyen milletimizin; çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyet’i elde etmesine vesile olmuştur.

Tam bir asır önce yaktığı bu bağımsızlık ateşiyle; Türk halkına ulusal egemenliğini kazandıran ve aydınlık bir gelecek inşa eden Atatürk’ün işaret ettiği hedefler doğrultusunda yaşamak ve bu hedefleri daha ileriye taşımak bizlerin de en önemli gayesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bağımsızlık yolunda canlarını feda eden tüm istiklal şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Zeynep Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği