Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi Panama Bayrağını Taşıyacak

Bu devasa gemi etkileyici boyutlara sahip olup, 400 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğindedir. Bu da yaklaşık bir futbol sahasının 3,5 katı olup, gemi 17 metre draft ölçüsüne sahiptir. Ever Alot Gemisi kirletici gaz emisyon limitlerine uygun gaz arıtma sistemi bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla enerji tasarruflu ekipman ve pruvasında bulbsız bir tasarıma sahiptir.

Ever Alot, geçtiğimiz haziran ayı sonunda denize indirilmiş olup, dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak Ever Ace'i geçmiştir. Aynı zamanda, diğer Evergreen “A” sınıfı, çoğunlukla Avrupa ve Doğu arasında sefere çıkan, Ever Act, Ever Aim ve Ever Alp gibi 23.992 TEU'luk biraz daha küçük kapasiteye sahip gemileri de geride bırakmıştır. Armatörlerce Panama Sicili’nin gücü ve tercih edilişinin bir kanıtı olan sicile kayıtlı tüm bu gemiler Panama Denizcilik Otoritesi tarafından idare edilmektir.

Panama, Panama Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında deniz ulaşımına ilişkin anlaşmanın yenilenmesi gibi müşterilerine yararlar da sunmaktadır. Bu anlaşma, Panama bayraklı gemilere Çin Halk Cumhuriyeti limanlarında hızlandırılmış geçiş ve girişte indirim gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, Sicil daha yeşil bir sanayi ve daha genç bir filoyu desteklemek için dikkat çekici teşvik programları da sunmaktadır. Tüm nakliye hizmetleri, gemi ve ipotek kaydı hizmetleri ve elbette tüm denizci sertifika hizmetleri 53 konsolosluk ağında toplanmıştır.

Tüm bunlar, denizcilerin belgelendirilmesine adanmış ve dünya çapında stratejik olarak konumlandırılmış, 4 yardımcı Sicil ofisi ve 14 uluslararası teknik ofis aracılığı ile Panama Bayrağı altında 8500’den fazla kayıtlı gemide çalışan 350 binden fazla denizciyi desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.