Azimut’un en yeni modeli: Grande 32M

Dünyaca ünlü İtalyan tersane Azimut Yachts, Grande 32M’nin detaylarını paylaştı. Yat dünyasının merakla beklediği Cannes Yachting Festival’da lansmanı yapılacak olan Azimut Grande 32M motoryat; Grande 27M ve 35M modellerinin tasarımcısı Stefano Righini tarafından ortaya çıkarıldı.

Yeni Azimut Grande 32M’nin iç mekanını Achille Salvagni tasarladı. Davetkar ve sade bir atmosfer hakim olan iç mekanda, açık renkler tercih edildi. Açık renk ahşapların koyu renk cilalı ahşaplarla yarattığı kontrast, iç mekanın dikkat çekici detaylarının başında geliyor.

‘Kuvvetli’ bir görüntü sunan Azimut Grande 32M'in kıça doğru uzanan stilistik çizgileri Righini’nin imzası niteliğinde. Model isminden de anlaşılacağı üzere, 32 metre boyunda olan motoryatın kıç tarafında oldukça geniş bir beach club yer alıyor. Yan taraftan erişilen garajı ise, jet ski ve 5 metrelik bir servis botu taşıyabilecek kapasitede.

Yeni Grande 32M, toplam 10 kişilik konaklama kapasitesi sunuyor. İki adet çift kişilik ve iki adet ikiz yataklı misafir kamarası bulunan alt güvertenin haricinde, ana güvertede, tekne sahibi kamarası konumlanıyor.

Performans anlamında da üstün olan Grande 32M, karbon fiber üst binası sayesinde emsallerine oranla çok daha aşağıda bir ağırlık merkezine sahip. Çift 2200’er beygir MTU 16V 2000 M86 makinelerle donatılan motoryat 26,5 knot sürate çıkabiliyor.

Vira Haber