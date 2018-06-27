Queen Elizabeth, ilk savaş uçağının inişine hazırlanıyor

İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth, F-35 savaş uçağının ilk inişine hazırlanıyor. İnşası 6 yılda tamamlanan HMS Queen Elizabeth geçen yıl Kasım ayında Kraliçe Elizabeth’in de hazır bulunduğu bir törenle filoya katılmıştı.

Şu ana kadar Kraliyet Donanması filosuna katılan en büyük uçak gemisi olan Queen Elizabeth, 3,1 milyar paund’a mal oldu. 280 metre uzunluğa sahip gemi, saatte 54 kilometre hıza çıkabiliyor. Uçak gemisine 2 adet Rolls Royce imalatı Marine 36MW MT30 tipi gaz türbini ile 10MW gücünde dizel motorlar güç veriyor.

Menzili 19 bin kilometre olan gemide, 1600 asker görev yapıyor. Maksimum 40 uçak kapasiteli uçak gemisinde İngiltere, dikine kalkış yapabilen F-35B uçaklarını kullanacak. Gemi tam olarak 2020'de operasyonel hale getirilecek.

Vira Haber