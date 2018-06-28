Limanlarda bildirimler tek bir pencereden yapılacak

Mevcut uygulamalardan kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi, liman işlemlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülerek yasal ticaretin kolaylaştırılmasının hedeflendiği Liman Tek Pencere Sistemi, tüm limanlarda bugün hizmete geçiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda tüm limanlarda kullanılmaya başlıyor. Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pencere Sistemi'nde ortaya çıkan aksaklıklar giderildi. Sistem, 1 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile ülke çapındaki tüm limanlarda hizmete sunulacak.

Söz konusu sistemle Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından istenen 16 kağıt belge ile liman başkanlığınca talep edilen 15 sertifika ve 406 veri elektronik ortamda sunulabilecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacak.

Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak. Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek.

Vira Haber