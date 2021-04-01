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Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısına Katılacak

Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısına Katılacak

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısına katılacak.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan ayı Meclis Toplantısı 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Nisan ayı Meclis Toplantısı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

Saat 10.00'da başlayacak Meclis Toplantısı, Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Vira Haber

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