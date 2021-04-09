Bakan Karaismailoğlu: ''Yeni Gemi İnşa Teşviki Yönetmeliğini Hazırladık!''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İMEAK Deniz Ticaret Odası Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na kaltıldı. Toplantıda denizcilik sektörü hakkında değerli bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı;

''Sözlerin başında 2003 yılından bugüne denizcilikte kat ettiğimiz mesafeyi kısaca ifade etmek istiyorum. Değerli sektör temsilcileri bildiğiniz üzere son 19 yılda tersane sayımızı 37’de 84’e çıkardık. Gemi imalatlarımızdaki yerlilik oranını da yüzde 60’dan yüzde 80 bandına çıkarmayı hedefliyoruz. 500 groston üzeri gemilerle ilgili gemi geri dönüşüm verilerine göre Türkiye 2019 yılında 1,1 milyon gros ton ile Avrupa’da lider dünyada 3. Sırada yer almıştır. Bu miktar 2020 yılında 1,5 milyon grostona çıkmıştır. Dünyanın önde gelen yat imalatçısı olan ülkemiz 2020 yılı mega yat projelerinde dünyada 3. sırada yer almaktadır. Değerli arkadaşlarım, limanlarımızdaki yük yolcu ve ticaret verileri de şu şekildedir: 2003’te limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 190 milyon tondan tam 496 milyon tona çıkmıştır. Aynı dönemde 2 buçuk milyon ton olan konteyner elleçleme miktarını 4 kattan fazla arttırarak 11,6 milyon tona yükselttik. Kabotaj hattımızdaki yük taşımacılığında 59 milyon tona, araç taşımacılığımızı da 10,9 milyon tona ulaştırdık. Toplam dış ticaretimizde, 53 milyar dolar olan deniz yolu payını, yüzde 279 artırarak 215,8 milyar dolara yükselttik. Türk ticaret filomuz 2003’te 8,9 milyon ton DWT ile 17. Sıradayken bugün 28,9 milyon DWT ile 15. Sıraya yükselmiştir. Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımacılarımız 2003’te sadece 149 milyon ton iken 2020 verilerine göre yüzde 245 artış ile 365,4 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin toplam dış ticaret için de deniz taşımacılığının değeri 2003’te 57 milyar dolar iken, 2020 yılı itibariyle 215,8 milyar dolara yükselmiştir. Denizcilik sektörüne son 17 yılda 8,6 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. Yine 2020 yılında dünya konteyner taşımacılığı yüzde 4 oranında küçülürken aldığımız tedbirlerle küçülmemiş hatta artmıştır.

‘’TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERİNE YENİ GEMİ İNŞA TEŞVİKİ YÖNETMELİĞİNİ HAZIRLADIK!’’

Değerli arkadaşlar, 1 yılı aşkındır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, lojistik pandemi kurallarını üst seviyede uyguladık. Pandemi sürecinde gemi insanı ve diğer sektör çalışanlarını kilit çalışan ilan ederek kısıtlamalardan muaf bir şekilde işleri aksatmadan sürdürmeye çalıştık. Gemi yenilemelerine de büyük önem veriyoruz. Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin teşviki yönetmeliğini de hazırladık. Yayınlanacak yönetmelik ile en yaşlı gemilerimizden başlamak üzere yeni inşa edilecek yılda ortalama 5 gemi ile 5 milyon lira teşvik vereceğiz. Bu desteğimiz ile hem kabotaj hattında çalışan gemilerimizi yenilemiş olacağız hem de gemi inşa ve geri dönüşüm sanayine ivme kazandırmış olacağız. Bir diğer önemli çalışmamız da özellikle Marmara denizinde kabotaj taşımacılığı yapan küçük tonajdaki teknelerin yerine inşa edilecek teknelere teşvik vermeyi planlıyoruz. Bu teknelerde çevreci yakıt teknolojilerini kullananlara öncelik vererek örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gemi adamlarımızın yetiştirilmesi konusunda armatörlerimizden, gemilerindeki Türk gemi adamları istihdamını artırmalarını da bekliyoruz. Danimarka, Hong Kong ve Norveç ile imzaladığımız karşılıklı gemi insanı tanıma anlaşmaları ile dünya deniz ticareti filosunda ilk 20’de yer alan bu ülkelerin gemilerinde gemi adamlarımız çalışabilecek. Yine ülkelerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Denizcilik eğitimi konusunda milli eğitim bakanlığı ile yaptığımız iş birliği neticesinde belirlediğimiz 6 adet proje neticesinde İngilizce dil öğreniminin yanı sıra mesleki bilgi ve becerileri de kazandıracağız. Buralardan mezun olan gençlerimize yerli ve yabancı gemilerde istihdam imkânı da tanıyacağız.’’ İfadelerini kullandı.

‘’DENİZCİLİĞİMİZDEKİ DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK!’’

Bakan; ‘’Deniz kazalarındaki insan faktörünü azaltmak amacıyla gemi adamlarımızın modern bir eğitim merkezinde yetiştirilmeleri amacıyla deniz emniyeti eğitim merkezini hayata geçireceğiz. Bayan denizcilerimizin staj imkanlarını artırmak amacıyla 12 deniz işletmecimizle fırsat eşitliği, iyi niyet iş birliği protokolünü de imzaladık. Önümüzdeki dönemde de proje kapsamını genişleteceğiz. 2003 yılına kadar 1 milyon amatör denizci projemiz pandemi şartlarına rağmen devam ediyor. Projede bugüne kadar 832 bini aşkın amatör denizci belgesi verdik. Hedefimizi de vaktinden önce gerçekleştireceğiz. Mavi vatandaki arama ve kurtarma sorumluluk sahamıza Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını da ekledik. Uluslararası uydu tabanlı deniz ve hava arama kurtarma sistemimize sanal uydu sinyal verici simülatörümüzü de ekledik. Bu sistem dünyada sadece 3 ülkede var. İran, Gürcistan, Ukrayna, Irak ve Afganistan’a arama kurtarma kapısını da koordinatör ülke olarak açtık. Denizciliğimizdeki dijitalleşme sürecini de hızlandırdık. Sicil işlemleri, teknik kütük işlemleri, bağlama kütüğü işlemleri yapılan eski yazılımları yeni altyapısıyla tek çatı altında Umurbey yazılımı ile birleştirdik. Gemi ve su araçları için tüm işlemler E-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Artık vatandaşlarımız bu işlemler için Liman Başkanlıklarına gitmek zorunda değildirler. Türk bayraklı gemilerimizin yabancı ülke limanlarında geçirdikleri liman devleti denetimlerinde tutuklanma yaşanmadan ticari faaliyetlerinde gecikme yaşamalarının önün geçilmesi için, pandemi nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen 1110 denetim gerçekleştirdik. Paris MoU tarafından yayınlanan verilere göre beyaz bayrak devlet sıralamasında 7 basamak çıkarak 25. Sıraya yerleştik. Bu başarılar sayesinde Türk bayraklı gemilerimizin denetim bürokrasileri ve bekleme süreleri kısaldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.

Değerlendirmelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu hediye takdim edilerek uğurlandı.

Vira Haber