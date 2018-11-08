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Bakanlıkların logoları değişiyor

Bakanlıkların logoları değişiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların yeni amblem ve logo tasarımları tamamlandı.Yeni logo tasarımlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16  Türk devletini temsil eden yıldızlar da bulunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma ile  bakanlıkların yeni logo tasarımlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16  Türk devletini temsil eden yıldızlar da bulunuyor.

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar  kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle  bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlandı.

Yeni logo tasarımlarında 16 yıldızla çevrilen amblemlerin ortasında  her bakanlık için özel olarak tasarlanan bir görsel ve onun etrafında bakanlığın  ismi bulunuyor.

Tüm bakanlıklar için tasarlanan yeni logolar Cumhurbaşkanlığı Forsu  ile uyum içinde hazırlandı.

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Yeni logolar bakanlıkların internet sitesinde

Amblem ve logo tasarımları tamamlanan Çevre ve Şehircilik, Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Tarım ve Orman Bakanlıkları yeni logolarını  kurumsal internet sitelerinde kullanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni logosu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın katıldığı "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği için hazırlanan  tanıtım afişinde kullanıldı.

Diğer bakanlıklar için tasarlanan yeni amblem ve logoların gelecek  günlerde kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

Vira Haber

 

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İşte Bakanlıkların Yeni Amblemleri

İşte Bakanlıkların Yeni Amblemleri

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